AKK auf AC/DC

Angela Merkel dröhnt sich bekanntlich am liebsten mit Wagner zu. Der „Walkürenritt“, auf 100 Dezibel aufgedreht, als Entspannung zum Berliner Politbetrieb und als Ersatz für eine Urschreitherapie, die alle übertönt – selbst SPD-Chefin Andrea Nahles, die gern die Pippi-Langstrumpf-Melodie vor sich hin trällert oder zur Pein ihrer Parteifreunde unvermittelt „Bätschi“ ausruft.

Annegret Kramp-Karrenbauer vollzieht als CDU-Chefin und Kanzleranwärterin jetzt den Bruch mit ihrer Vorgängerin und Mentorin, wenngleich vorerst nur mit ihren musikalischen Vorlieben. In einem Interview outete sich AKK als Hardrock-Fan. Vor Talkshows munitioniert sie sich – ähnlich wie Sportler vor dem Start – mit Heavy Metal à la AC/DC auf, vorzugsweise vermutlich mit dem Megahit „Back in Black“. Doping per Autosuggestion – und zum Runterkommen und als Ausgleich: Yoga im Büro. Neue Zeiten also im Konrad-Adenauer-Haus, der Parteizentrale.

Allerdings sollte AKK den Absturz eines CSU-Kometen vor Augen haben. Karl-Theodor Guttenberg, der ehemalige Shootingstar der Konservativen, gab sich so lässig, dass er als AC/DC-Fan ein schwarzes T-Shirt überstreifte. Der Wechsel ins Verteidigungsministerium und der Disput um seine Dissertation markierten indes den Anfang für seine „stairway to hell“. (vier)

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2019)