Chér Dominique, il serait temps de partir, möchte man dem Wiener Operndirektor Meyer am liebsten zurufen: Zeit zu gehen. Der Grund liegt in dessen neuester horribler Zuschauerbilanz. Die Wiener Staatsoper, dieses weltberühmte Heiligtum, das jeder Wiener mindestens einmal die Woche frequentiert – dieses Etablissement also verzeichnete im Vorjahr ein erschütterndes Ergebnis. Nur 99,88 Prozent der verfügbaren Plätze waren tatsächlich besetzt! Man muss sich das nur einmal vorstellen: Da waren – statistisch – pro Abend fast vier Sitzplätze nicht gebucht. Und dies Tag für Tag! „Ungeheuerlich“, keucht da der Steuerzahler, der all diesen Ulk finanzieren muss. Es war daher hoch an der Zeit, dass der damals amtierende SPÖ-Kulturminister, Thomas Drotzdem, (oder so ähnlich) hier scharf durchgriff. Er versagte – völlig richtig – dem Versager Dominique eine Vertragsverlängerung, so darf ab 2020 ein junger, begabter Exkollege aus der großen weiten Popwelt ans Pult. Man wünscht ihm, dass er endlich die Trendwende schafft und die letzten vier Plätze füllt. Dass er je auf katastrophale 55 Prozent hinabstürzen könnte, das ist denkunmöglich. So etwas passiert höchstens im Volkstheater. Schade, dass hier der Herr Drotzdem nichts mitzureden hat. Man hätte ihn nie in die Wüste schicken dürfen. (hws)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2019)