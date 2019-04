Der größte Golfer aller Zeiten

Im Golf, behauptet er, habe er ein Handicap von bloß 2,8. Das entspricht beinahe dem eines Golf-Pros. Zum Tiger Woods reicht es zwar nicht ganz, aber bei ein wenig mehr Training – wer weiß?

Ein Golfautor bezichtigte den Präsidenten jüngst als „Cheater“, als notorischen Betrüger. Warum sollte es der Mann beim Golf anders halten, dem vermeintlichen Gentlemansport? Angeblich lügen die Menschen am meisten bei der Jagd, beim Sex und beim Golf. Wundersame Dinge ereignen sich bei Trumps Golfrunden, als würde eine helfende Hand eingreifen. Bälle, die im Wald oder im Wasser landeten, finden sich plötzlich auf dem Grün wieder – dafür verirren sich Bälle der Gegner ins Gebüsch oder in den Sandbunker.

Das schreit nach Aufklärung, nach Einsetzung eines Sonderermittlers und eines U-Ausschusses. Es muss sich um eine üble Verleumdung handeln, um eine HEXENJAGD. Sollte das alles indes in einem Amtsenthebungsverfahren münden, könnte Trump glatt auf die Senioren-Golftour gehen. Niemand kennt die Tücken auf den eigenen Plätzen in New Jersey, Florida oder Schottland schließlich besser als THE GREATEST GOLFER OF ALL TIME. Im Nobelklub in Augusta wartet schon das grüne Siegerjacket auf ihn. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2019)