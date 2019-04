Wie sie beim Abschied nach einem Rendezvous im Kanzleramt Barack Obama zärtlich, beinahe intim über die Wange strich, das hatte etwas Romantisches, wie bei einer verwehten, neu entflammten Liebe; vielen schwanden die Sinne, als der Ex-Präsident Katharina Schulze, die kecke Hoffnungsträgerin der bayerischen Grünen, mit einem Fistbump begrüßte; und wie er die Donald Trumps dieser Welt, ohne sie beim Namen zu nennen, als Affen bezeichnete – all das hatten seine Fans vermisst in den 27 Monaten, in der viel verschüttging und schockgefroren war wie bei der letzten Eiszeit.

Und dann tauchte ein Fossil auf, ein blondgelockter Gute-Laune-Bär mit Karnevalskostümierung, als wäre er Pausenclown und Zirkusdirektor in einem, der Dinge sagte, als gehörte er zum CSU-Verein für deutliche Aussprache. Also sprach Thomas Gottschalk: „Die Leser irgendwelcher Weiberzeitungen, die gehen mir am Arsch vorbei.“ Das können sich nur Lieblinge der Götter erlauben wie ein Gottschalk und ein Obama – oder jemand, der eben nicht mehr von der Publikumsgunst abhängt. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2019)