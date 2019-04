Jetzt ist aber schon verdammt viel los am 31. Oktober. Für die Katholiken ist an diesem Tag lediglich Weltspartag. Für die Protestanten ist an diesem Tag noch zusätzlich Reformationstag. Für die keltisch geprägten Amerikaner ist auch noch Halloween (für die halbe restliche Welt mittlerweile auch), ein ursprünglich katholischer Brauch aus Irland, der dann in der vorwiegend protestantischen US-Gesellschaft auf fruchtbaren Boden fiel.

Und für die Briten und EU-Europäer, egal, welcher Konfession, wird der 31. Oktober künftig auch noch zum Brexit-Day. Frei nach dem Motto: Brexit hard, party hard!

Die österreichische Bundesregierung sollte die Gelegenheit also nützen, den persönlichen Feiertag wieder zu streichen, und gleich den 31. Oktober zum Feiertag für alle machen. Es ist ohnehin schon so viel los an diesem Tag. Und diese Evangelischen, die wohl nicht zufällig Protestanten heißen, wären damit wohl auch einmal zufrieden.

Und ein Feiertag am 31. Oktober wäre auch insofern toll, als dann die Herbstferien einen Tag früher beginnen würden. Es kann nicht genug Ferien, vor allem nicht lange genug, geben.

Man könnte dafür ja den Ostersonntag streichen – der fällt ohnehin auf einen Sonntag. (oli)

Reaktionen an:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.12.2019)