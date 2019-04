Halloween in der Downing Street

Als ob das nicht alles albtraumhaft, gespenstisch und gruselig genug wäre. Ein Brexit, der sich zieht, von Frist zu Frist bis hin zur Galgenfrist, die nun fürwahr zu Halloween enden soll, eingeläutet zur Geisterstunde vom Big Ben. Grau und in Nebelschwaden verhangen wälzt sich die Themse vorbei. Nebenan, in Westminster, spuken die Tories in den Fluren und zwischen den grünen Sitzreihen des Parlaments herum, als Untote, mit bleichem Gesicht, roten Augen, als Möchtegernkönigsmörder mit Dolch im Anzug.

Theresa May stakst immer noch herum, mit ihren Leopardenpumps in Downing Street, gefangen in einer Dauerschleife und im ewigen Dilemma, wie ein weiblicher Hamlet samt Schädel: Deal oder No Deal, das ist die Frage. Ihre Minister stellen sie indes vor eine Entscheidung: „Trick or treat.“ Im Zweifel drohen sie ihr Saures an. Alle haben Boris-Johnson-Masken aufgesetzt, selbst das Klappergestell namens Jacob Rees-Mogg.

Wie Horrorclowns huschen sie durch den Sitz der Premierministerin. Sie stöbern im Keller, auf dem Dachboden, in Kabinetten mit Spinnweben – bis sie zwei Gespenster aufscheuchen, eins mit Hut, eins mit Handtasche: Winston Churchill und Maggie Thatcher jagen sie zum Teufel, von der Insel über den Ärmelkanal auf den Kontinent, zur Nachschulung nach Brüssel. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2019)