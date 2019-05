Regierung Löger I

Bundespräsident Alexander Van der Bellen betraute Hartwig Löger mit der Führung der Regierung. Ein früherer Versicherungsmitarbeiter ist vielleicht auch das, was Österreich nun braucht.



Van der Bellen: Also noch mal der Reihe nach: Was soll ich hier jetzt unterschreiben?

Löger: Das ist eine Misstrauensantragsversicherung. Stürzt die Regierung wieder, muss die Versicherung neue Minister bereitstellen.

Van der Bellen: Na ja, das ist sicher ganz praktisch. Aber warum ist das denn so teuer?

Löger: Weil die Republik durch die letzten Ereignisse in den Malus gerutscht ist. Aber wenn man die Misstrauens- mit der Zigarettenfeuer- und der Hundeversicherung kombiniert, gibt es Rabatt.

Van der Bellen: Aha, interessant! Aber ist auch eine Reise- und Rückholversicherung dabei? Also eine Versicherung, die garantiert, dass man nach Ibiza reisende Minister keinesfalls mehr zurückholt?

Löger: Das schreiben wir gern noch in die Versicherungsbedingungen hinein – das geht zack, zack, zack, äh . . . schnellstmöglich!

Van der Bellen: Na ja, aber ich muss mir die Versicherung noch überlegen, in die Verfassung schauen, mit allen Klubchefs reden und . . .

Löger: Ist gut, ist gut, aber bitte nicht zu lang warten! Ich bin doch auch nur noch bis Freitag im Amt . . . (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.05.2019)