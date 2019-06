Präsident a. D.

Die Wahrheit ist natürlich eine ganz andere.

Heinz Fischer: Und du bist dir sicher, dass du das schaffst, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich hingegen . . .

Alexander Van der Bellen: Na ja . . .

Heinz Fischer: . . . als Jurist, um nicht zu sagen als Verfassungsexperte . . .

Alexander Van der Bellen: Na ja . . .

Heinz Fischer: Ich könnte mich natürlich auch ins Fernsehstudio setzen und dir gute Ratschläge geben, würde ich aber nie tun. Aber es braucht jetzt einfach jemanden, der ausgewogen ist, einerseits, andererseits aber doch mit einer klaren Wertehaltung. Ich hätte den Strache und Kickl ja nie . . .

Alexander Van Der Bellen: Was willst du?!

Heinz Fischer: Na ja, am liebsten wäre ich natürlich wieder Bundespräsident, das kann ich einfach am besten. Aber zur Not würde ich den Bundeskanzler auch machen. (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.06.2019)