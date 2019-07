Heiterer Prinzgemahl

Die Fernbeziehung zu Elizabeth II. funktioniere gut, liest man. Wir werden seine erfrischenden Bonmots vermissen. Etwa die treffende Frage an seine soeben gekrönte Gattin 1953: „Wo hast du diesen Hut her?“ Oder: „Erst fordern alle mehr Freizeit, und dann beschweren sie sich, dass sie arbeitslos sind!“ 1983 traf er in San Francisco auf die Bürgermeisterin und lauter Mitarbeiterinnen: „Gibt's hier keine männlichen Staatsbeamten? Das ist ja eine Nanny-Stadt!“ Böse. Legendär der Rat an einen britischen Studenten, den er in China traf: „Wenn Sie zu lang hierbleiben, bekommen Sie Schlitzaugen.“ Man machte ihn zum WWF-Ehrenpräsidenten, was aber nicht vor seinem trockenen Humor schützte: „Wenn es vier Beine hat und kein Stuhl ist, wenn es zwei Flügel hat, aber kein Flugzeug ist, und wenn es schwimmt und kein U-Boot ist, werden es die Kantonesen essen“, urteilte er. Und als man ihm in Neuseeland anbot, einmal ein Schaf zu scheren, lehnte er entsetzt ab: „Am Ende verletze ich das Tier, und Hammelfleisch hatten wir auf diesem Besuch weiß Gott schon genug!“ Jetzt kann er täglich essen, was ihm beliebt. Gratulation! (hws)

