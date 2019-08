Vom Kommen und Gehen

Vom Gras dampfte es warm hoch, als wir als Wanderer zufällig Zeugen wurden, wie eine Kuh ein Kalb gebar, einfach so am Hang, in einer erdigen Kuhle in der Sonne, ohne menschliches Zutun. Der Kopf sah heraus, als die Buben (alle um die acht) es bemerkten, dann ging's schnell, ein Drücken, ein Pflatschen, ein gewaltiger Guss aus Fruchtwasser, da lag's auf der Erde, zittrig, rötlich und dünn. Die Mutter leckte es ab, die Buben tauften es in großer Geste „Schmusi“. Eine halbe Stunde später stand es, kurz, aber doch. Wird schon. Wir gingen etwas benommen weiter.

Jüngst beim Radeln war da der Maulwurf, lag rücklings starr auf dem Asphalt in der Sonne, die Schaufelhändchen von sich gespreizt. Wog fast nix, das schwarze Ding. Dann das zerzauste Bündel aus Federn und zermanschtem Körper, ein Fasan. Der Rüttelfalke, der herabstieß und hochflog mit einer zappelnden Maus. Ich weiß noch, wie auf den Falklands eine Raubmöwe vom Himmel fiel wie ein Schwert und ein Pinguinbaby holte, die Mutter schaute nur und piepste. Gestern das Rindersteak im Eisfach. Wie alles kommt und geht. Das Leben und so. Keine Ahnung. Immer noch. (wg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.08.2019)