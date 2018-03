Es gibt sehr wohl einen Ausweg aus der populistischen Falle

Nirgendwo in Europa entfaltete sich das destruktive Potenzial der populistischen Revolte bisher so vehement wie bei den Wahlen in Italien. Zwei Drittel stimmten dort für Parteien, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber zweierlei gemeinsam haben: Sie sind gegen die Migration und gegen das „Spardiktat“ der EU.

