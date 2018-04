Wien im Sperrfeuer der Koalition: Sieben gute Gründe für Neuwahl

Nächsten Dienstag wird es zum dritten Mal in Serie zu einmaligen Ereignissen auf dem Wiener Rathausplatz kommen. 2016 war Werner Faymann in einer bis dahin unvorstellbaren Schreiorgie in den Rücktritt als Bundeskanzler und SPÖ-Chef gebrüllt worden. 2017 stand Christian Kern zum ersten Mal als Bundeskanzler auf der Tribüne auf dem Wiener Rathausplatz. Dieser 1.-Mai-Aufmarsch der SPÖ ist der letzte für Michael Häupl als Bürgermeister, der erste für Michael Ludwig als SPÖ-Chef.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2018)