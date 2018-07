Von anderen kann man nur fordern, woran man selbst sich hält

Die österreichische Regierung hat einen Plan zur Reform des europäischen Asylwesens. Ziel sei demnach, dass nur noch Menschen bei uns Schutz erhalten, „die die Werte der EU, ihre Grundrechte und Grundfreiheiten respektieren“. Das ist ein interessanter Ansatz. Schauen wir uns als Orientierungshilfe einmal an, was diese Werte eigentlich sind: In der „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ sind sie festgeschrieben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.07.2018)