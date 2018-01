Warum Trump zum Retter der US-Demokratie werden kann

Sie werden heute wieder marschieren – in New York, in Washington, Boston, Philadelphia und über 300 Städten in den USA. Sie, das sind die Teilnehmer des Women's March. Sie, das sind jene Frauen mit den rosa Strickmützen, die vor einem Jahr Donald Trump am Tag nach seiner Amtseinführung Widerstand geschworen haben. Sie, das sind die unterschiedlichsten Gruppen, die vor einem Jahr noch die verschiedensten Interessen vertreten haben und nur durch die Ablehnung des 45. Präsidenten geeint waren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2018)