Warum die Sicherheitspartei FPÖ für massive Unsicherheit sorgt

So schnell kann es gehen. Wieder einmal zeigt sich anschaulich, wie in Österreich politisch Dinge in ihr Gegenteil verkehrt werden. Da ist also die FPÖ als selbst ernannte und – wie die Wahlen zeigen – wohlgelittene Sicherheitspartei in die Regierung von Sebastian Kurz eingetreten. Jetzt, drei Monate später, zeigt sich, dass ausgerechnet sie für die größte Unsicherheit seit Langem verantwortlich ist – und das in mehreren Bereichen gleichzeitig. Diese mehr oder weniger zufällige Ballung der Merkwürdigkeiten muss Skepsis hervorrufen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2018)