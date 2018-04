Wen kümmert schon Demokratie: Verharmlosung, „bis es zu spät ist“?

Es wird auf das Ausmaß des Wahlsiegs von Viktor Orbán am Sonntag in Ungarn ankommen, ob sein Konzept der „illiberalen Demokratie“ bestätigt wird oder einen Dämpfer erhält. In jedem Fall wird das Ergebnis die internationale Diskussion über den Zustand der Demokratie, wie wir sie kennen, beflügeln.



Diese Diskussion wurde in den vergangenen Monaten auffallend intensiviert – weniger in Österreich. Schließlich hat hier das Volksbegehren „Demokratie Jetzt!“ 2013 nur blamable 65.000 Unterschriften und damit nicht einmal die Schublade im Parlament erreicht. Schließlich wurde es damals von der ÖVP mit dem Bemerken negiert: „Demokratie interessiert doch niemanden.“

