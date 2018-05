Bekenntnis einer Idiotin: Hirnloser Linksruck im Alter? Bestimmt nicht

Das Zitat hat so viele Väter, dass man schon von einer Rudel-Urheberschaft schreiben könnte. Die Politiker George Clemenceau und Winston Churchill sollen es erfunden haben, der italienische Philosoph Benedetto Croce auch, die Schriftsteller George Bernhard Shaw und Theodor Fontane detto: „Wer in der Jugend nicht links ist, hat kein Herz, wer es im Alter noch immer ist, hat kein Hirn.“

In der Vulgärvariante heißt es dann: Wer in der Jugend nicht links und im Alter nicht rechts ist, ist ein Idiot. Gendergerecht muss ich daher bekennen: Ich bin eine Idiotin. Das kann ich beweisen.