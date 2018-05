Warum in den Bundesländern jetzt die Unaufgeregten gefragt sind

Es gibt sie also doch noch: die positive Überraschung in der österreichischen Politik. Für eine solche sorgte Salzburgs Landeshauptmann, Wilfried Haslauer (ÖVP), als er nach gewonnener Landtagswahl am 22. April den Wunsch nach einer schwarz-grün-pinken Landesregierung verkündete.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.05.2018)