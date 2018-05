Regierung im Glück: Keiner hebt der Opposition jetzt die Flügel

Warum haben Politiker nahezu jede Glaubwürdigkeit verloren?“ Diese Frage stellte Neos-Chef Matthias Strolz 2011 in seinem Buch „Warum wir Politikern nicht trauen“. Die Antwort, die er sich und anderen heute darauf geben muss, sollte entschieden anders ausfallen als jene vor sieben Jahren auf 210 Seiten. Sie müsste ungefähr so ausfallen: Weil auch ich acht Monate nach meiner Wahl Misstrauen rechtfertige und Glaubwürdigkeit beschädige.

Vor sieben Jahren wusste Strolz noch, worauf es ankommt: „Meine Stimmabgabe erfolgt im Vertrauen darauf, dass der von mir gewählte Politiker seine Versprechen als meine inhaltlichen Präferenzen im Großen und Ganzen umsetzt.“ Eben! Und was ist jetzt mit jenen, die 2017 im Vertrauen darauf Neos gewählt haben? Der von ihnen „gewählte Politiker“ war Strolz, nicht Irmgard Griss, nicht Beate Meinl-Reisinger.