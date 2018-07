Die Rückkehr der Ratlosigkeit, wenn Spielregeln nicht mehr gelten

Das Gespräch ist mehr als 20 Jahre her. Es fand im Büro von Nationalratspräsident Heinz Fischer statt. Der spätere Bundespräsident zeigte sich damals ratlos: Wie sollte man, so fragte er wohl mehr sich selbst als sein Gegenüber, mit einem Politiker wie Jörg Haider umgehen? Dieser ändere dauernd die Spielregeln und halte sich an keine bis dahin geltenden? So weit in Erinnerung, gestand Fischer damals ein, seine SPÖ habe keine Antwort.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.07.2018)