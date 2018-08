SPÖ-Programm: Statt Lust nur Frust - Eine Partei steht sich selbst im Weg

Sollte SPÖ-Chef Christian Kern die Welt in diesen Tagen nicht mehr verstehen, kann man seinen Frust gut nachvollziehen. Beiläufiger als dieser Entwurf zu einem neuen Programm ist noch selten das Grundsatzpapier einer Partei in den Medien behandelt worden. Das mag an der Urlaubszeit und der Hitze liegen, und Kern könnte auf die kühlen Tage vor dem Parteitag im Oktober hoffen. Es liegt aber sicher auch an der Art und Weise, wie dieses Resultat eines innerparteilichen Diskussionsprozesses präsentiert und wie darauf in der eigenen Partei reagiert wurde.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.08.2018)