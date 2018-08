Geht's noch kleinlicher? Seltsame Triebkraft der Koalition

Jetzt also ist das neue Arbeitszeitgesetz, der Zwölf-Stunden-Arbeitstag, die 60-Stunden-Woche, da. Nicht die neue Bestimmung an sich, sondern die Art und Weise, wie das Gesetz zustande gekommen ist, wirft ein besonders grelles Schlaglicht auf die Arbeitsweise der Regierung: ganz ohne Not, andere ständig vor den Kopf stoßen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2018)