Der größte Unsinn „aller Zeiten“ sind die Fake News der Politiker

Nun kommt sie also wieder, die „größte Steuerreform aller Zeiten“, gleich nach der „größten Familienentlastung aller Zeiten“. Dieser Unsinn mit den Superlativen in der Politik hat allerdings keine Parteifarbe und keine Landesgrenzen. Es gab ihn schon in jeder Kombination: in Rot, Rot-Schwarz, Schwarz–Blau, Türkis, Grün.

