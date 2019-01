Ein Anschluss unter dieser Nummer kann bei akuter Gewalt nicht helfen

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Das ist schon bemerkenswert: Laut Eurostat war der Anteil der Frauen als Opfer von Tötungsdelikten 2018 in keinem EU-Land höher als in Österreich. Und was blieb nach dem vierten Frauenmord in den letzten Wochen von der politischen Aufregung in Regierung und Opposition am Donnerstag übrig? Eine Telefonnummer, heiß umstritten. Dreistellig, sechsstellig oder was?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.01.2019)