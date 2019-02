Während die Opposition schläft, schwächelt die Demokratie

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Still und heimlich muss die SPÖ an ihrem wohl inszenierten spektakulären Comeback als Oppositionspartei arbeiten. Es muss der große Überraschungscoup werden. Anders ist es nicht zu erklären, dass sie in den letzten Monaten diese Rolle so partout nicht wahrnehmen wollte.Die kurze Wachphase im Bundesrat am Donnerstag bei der Blockade des Öko-Stromgesetzes kann nicht wirklich als Ende des politischen Komas gewertet werden. Langsam wird dieser Zustand demokratiegefährdend. Wie sehr das Fehlen einer starken parlamentarischen Opposition nämlich das demokratische Gefüge eines Staates untergräbt, lässt sich von unserem Nachbarland Ungarn ablesen. Auch dieser Staat war in den letzten Jahrzehnten schon einmal demokratischer verfasst.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2019)