Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) läuft immer wieder zu Höchstleistungen auf. So gelang ihr am Mittwoch im Nationalrat mühelos das Kunststück, die Regierungsbank mit den Zuschauerrängen am Wiener Heumarkt (früher Stätte bekannter Berufsringer und grölender Zuschauer) zu verwechseln. So etwas hat man von einem Regierungsmitglied noch nie gehört.