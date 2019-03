Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Als Anfang des Jahres in Auckland, der größten Stadt Neuseelands, eine junge britische Studentin auf Urlaub ermordet wurde, war das Land nicht nur fassungslos, sondern auch geeint im Glauben: „So sind wir nicht.“ Als in Christchurch, der dritten von drei Großstädten auf den Inseln, 49 Moslems beim Freitagsgebet ihr Leben bei einem Angriff verloren, die gleiche Reaktion: „That is not who we are.“ In Neuseeland, so erzählen Freunde, hatte sich bis jetzt niemand vorstellen können, dass ein solcher Terrorakt passieren könnte. Nicht in einem Land, das für seine Toleranz, sein liberales Staatswesen, seine Abgeschiedenheit bewundert wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.03.2019)