Mehr Staat, weniger privat: Vorwärts, wir gehen zurück!

Er soll offenbar so lang wie möglich unbemerkt bleiben, deshalb wird er auch so unauffällig und in kleinen Dosen vollzogen: der Schwenk der Regierung in Richtung Staatskontrolle. Das ist für eine Partei wie die ÖVP durchaus überraschend, schien sie sich doch bis jetzt eher der ehemaligen Schüssel-Doktrin „Mehr privat, weniger Staat“ (Buchtitel: 1985) verschrieben zu haben. Ihre Anhänger werden glauben, dass sie noch danach handelt. Bei einer Partei wie der FPÖ mit ihrer Begeisterung für Ungarns Viktor Orbán ergibt die Liebe zu Staatseinfluss schon mehr Sinn. Außerdem: Einen Pakt mit der russischen Staatspartei unterschreibt man nicht als Verfechter privater Initiativen in Wirtschaft und Gesellschaft.