Wie Trump lernte, den Sozialismus zu lieben – nur welchen denn?

In der Rede an die Nation Anfang Februar wirkte der Passus noch etwas verkrampft: „Amerika wird niemals ein sozialistisches Land sein.“ Ja, eh! Wer würde das schon wollen? Sozialismus galt und gilt in den USA als Schimpfwort. Vor allem auch, weil eine Mehrheit der Amerikaner in guter alter Kalter-Krieg-Tradition Sozialismus mit Kommunismus gleichsetzt. Das kann dann schon zum Wahlkampfschlager taugen.



Seit seiner Reichsparteitag-Versammlung im Bundesstaat Michigan Ende März kann jeder wissen, wohin Donald Trumps Reise 2020 gehen wird. Unter anderem beschuldigte er die „Sozialisten“, dass sie in ihrem Kampf gegen den Klimawandel „alle Gebäude in Manhattan niederreißen“, jeder Familie nur ein Auto erlauben würden.