Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Meinungs-Newsletter anmelden Erhalten Sie täglich eine Auswahl der besten Meinungen der „Presse“-Redaktion. Ergänzt um Gastkommentare und den Kolumnen unserer „Querschreiber“. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft

Meistgelesen

Nostalgie heißt, sich an den „Huber-Bauern“ im Nationalrat zu erinnern; an Alois Huber in den Jahren 1984 bis 1994 also; an den FPÖ-Politiker aus Himmelberg mit dem schweren Kärntner Dialekt, der mitunter auch gegen die eigene Partei abstimmte. Wann immer er ans Pult trat, waren die Ränge voll, im Plenum wie in den Logen. Er war kein Rhetoriker, aber er war authentisch.