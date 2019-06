Strache-Video, Stillstand und Gebete: Worum es wirklich geht

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Meinungs-Newsletter anmelden Erhalten Sie täglich eine Auswahl der besten Meinungen der „Presse“-Redaktion. Ergänzt um Gastkommentare und den Kolumnen unserer „Querschreiber“. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft

Meistgelesen

Ehe alle Nebelgranaten im Wahlkampf, abgefeuert in der Endlosschleife der Sommergespräche, Mäuse- und Elefantenrunden, alles zu einem einzigen grauen Brei an Themen vermischen, sollten wir uns an ein paar Tatsachen halten.Da wäre einmal die Sache mit dem Stillstand in der Politik. Er wird jetzt heftig bejammert, über die Verantwortung dafür wird nicht geredet. Wen also kann man in die Pflicht nehmen? An erster Stelle Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus von der FPÖ.