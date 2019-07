Im Wahlkampf ist die ständige Wiederholung öd, aber wirksam

Am Samstag also beginnt die ÖVP mit einem Unterstützerfest für Sebastian Kurz in Korneuburg ihren Wahlkampf 2019. Er hätte eigentlich nur wenige Wochen und nicht mehr als drei Monate dauern sollen.



Daher ist es wichtig: Kennen Sie den „Truth-Effekt“? Nein? Dann stellen Sie sich bitte ab heute darauf ein. Es ist der sogenannte Wahrheitseffekt und der Wahrnehmungspsychologie seit der Veröffentlichung einer Studie 2007 im „Journal of Personality and Social Psychology“ bekannt. Er erklärt, warum Politiker immer die gleichen Phrasen verwenden.



Die ständige Wiederholung einer Botschaft erhöht nämlich ihre Glaubwürdigkeit – unabhängig, ob sie wahr, falsch oder manipuliert ist. Durch die Wiederholung glaubt das Publikum, es handle sich um Fakten oder eine weitverbreitete Meinung, die deshalb zutreffend sein müssen.



Für Interessierte ist der lange Wahlkampf somit eine Herausforderung: Irgendwann werden Sie sich wahrscheinlich einfach die Ohren zuhalten wollen. Sie können nämlich erwarten, in allen Interviews und Diskussionsrunden die immer gleichen Sätze zu hören. Nicht nur die wenigen, einprägsamen, Themen und Slogans. Das ewig Gleiche ist nicht Unvermögen, es ist Absicht.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.07.2019)

Jetzt zum Meinungs-Newsletter anmelden Erhalten Sie täglich eine Auswahl der besten Meinungen der „Presse“-Redaktion. Ergänzt um Gastkommentare und den Kolumnen unserer „Querschreiber“. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft