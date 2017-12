Europa hat Israel den Holocaust eben noch immer nicht verziehen

Muslimische Demonstranten verbrennen in Berlin, Wien und anderen Städten israelische Flaggen und wünschen Juden den Tod. Eine Woge des antisemitischen Hasses schwappt durch Europa – und was ist größte Sorge von Federica Mogherini, der „Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik“, und zahlloser anderer höchster Würdenträger in den europäischen Staatskanzleien? Dass Donald Trump Israels Hauptstadt eine Hauptstadt nennt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.12.2017)