Erst ein nettes Selfie aus Wien, dann 169 Menschen abgeschlachtet

Am 16. November 2015 betritt der islamistische Terrorist Ahmad Alkhald alias Mohammed Navar Alquadhi alias Yassin Noure in Wien Schwechat eine Linienmaschine nach Istanbul, von wo aus er weiter nach Ankara fliegt – und seither trotz internationaler Fahndung verschwunden ist. Der Mann, der sich selbst Achmed der Syrer nennt, hat unter anderem nachweislich jene Sprengstoffgürtel gefertigt, mit deren Hilfe im November 2015 und im März 2016 in Paris und Brüssel insgesamt 169 Menschen getötet und 750 zum Teil schwer verletzt worden sind.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2018)