Die Schweiz stimmt über die TV-Gebühren ab. Eine gute Idee!

Am 4. März wird in der Schweiz der Souverän darüber abstimmen, ob der dortige öffentlich-rechtliche Rundfunk – die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) – in Zukunft noch Zwangsgebühren wird einheben dürfen oder nicht. Da diese Gebühren, ganz ähnlich wie in Österreich, einen erheblichen Teil der Kosten abdecken, die der Betrieb der SRG verursacht, wird damit de facto über die weitere Existenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abgestimmt – jedenfalls in seiner derzeitigen, recht üppig dimensionierten Form: Die SRG beschäftigt mehr als 6000 Mitarbeiter.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2018)