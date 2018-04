Warum Wien ruhig ein bisschen wie Singapur werden sollte

Wer in Singapur oder einer anderen asiatischen Hypermetropole je mit der U-Bahn gefahren ist, dem werden die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien – oder auch in anderen europäischen Städten – vorkommen wie leicht grindige Massentransportmittel irgendwo in der Dritten Welt. Denn in Singapurs Metro ist selbst der Boden so makellos, dass man jederzeit darauf essen könnte; kein Mensch verzehrt übel riechende Gerichte oder nimmt einen Schluck aus der Bierdose – hier ist alles klinisch sauber.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.04.2018)