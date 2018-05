Warum beschließt die EU keine Sanktionen gegen Deutschland?

Wenn es nach den immer wieder artikulierten Vorstellungen der EU-Kommission und vor allem der Berliner Regierung ginge, dann sollte künftig ein Verstoß von Mitgliedstaaten gegen bestimmte zentrale Werte der Union künftig so geahndet werden, dass es am meisten schmerzt: in letzter Konsequenz durch den Entzug von Geld aus den Brüsseler Töpfen. Ob und wie das im kommenden Finanzplan der EU umgesetzt wird, ist noch lang nicht ausverhandelt, diese Woche war wolkig vom „Schutz des Geldes der Steuerzahler vor Missbrauch“ die Rede.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.05.2018)