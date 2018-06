Warum Sie künftig erst mit 69 Jahren in Pension gehen können

Die Pensionen in Österreich sind sicher, eine Reform ist derzeit nicht notwendig, weder an der Höhe der Pensionen noch am Pensionsantrittsalter wird sich in der überschaubaren Zukunft Substanzielles ändern müssen: Das ist, mehr oder weniger offen ausgesprochen, die Botschaft der Regierung in dieser Frage an die Bevölkerung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.06.2018)