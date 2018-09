Das seltsame feministische Erweckungserlebnis der SPÖ

Es sei, erklärte der scheidende SPÖ-Vorsitzende, Christian Kern, dieser Tage in einem TV-Interview, „überfällig“ gewesen, eine Frau an der Spitze der Partei zu installieren. Er ist nicht der einzige, der das so sieht. „Ich glaube, dass die Zeit für eine Frau reif ist, es schon war und sogar noch reifer werden wird“, gab etwa der Kärntner SPÖ-Landeshauptmann, Peter Kaiser, gleich mehrere Reifegrade zu Protokoll. „Dass die Zeit auf allen Ebenen längst reif für eine Frau ist“, ergänzte SPÖ-Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.09.2018)