Warum die „Seenot-Retter“-NGOs irren und Sebastian Kurz recht hat

Es kann doch nicht sein“, ärgerte sich Sebastian Kurz am letzten Sonntag in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen“, dass „ein paar Nichtregierungsorganisationen das klare Ziel der 28 Staats- und Regierungschefs in Europa konterkarieren. Und das nicht nur mit dem Ziel, Leben zu retten, sondern gemeinsam mit den Schleppern Menschen nach Mitteleuropa zu bringen.“ Als Beispiel nannte Kurz das Schiff Aquarius 2, das regelmäßig Migranten aus dem Mittelmeer in die EU brachte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.10.2018)