Ausgerechnet die politische Mitte kann ein lebensgefährlicher Ort sein

Noch ist nicht übertrieben wahrscheinlich, dass in ein paar Jahren die französische Staatspräsidentin Marine Le Pen den deutschen Bundeskanzler Alexander Gauland (AfD) zu einem Antrittsbesuch in Berlin treffen wird. Aber: Nach den Ereignissen in Deutschland und Frankreich der vergangenen Tage ist es durchaus wahrscheinlich, dass der rechte Rassemblement National Le Pens, bis Juni 2018 unter dem Namen Front National bekannt, und die rechte deutsche Alternative für Deutschland erheblich an Terrain gewinnen werden, Teilhabe an der Macht eventuell sogar inbegriffen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.12.2018)