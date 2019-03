Es kommt vermutlich nicht alle Tage vor, dass biedere Umweltschützer andere biedere Umweltschützer nicht nur wüst attackieren, sondern deren Verhalten sogar mit jenem der Deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg vergleichen. Genau diesen Vorwurf richten derzeit norwegische Öko-Bewegte gegen die Stadt München, die in naher Zukunft ausschließlich grünen Strom aus Wind, Sonne oder Wasserkraft verwenden will, was ja nun wirklich sehr öko ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.03.2019)