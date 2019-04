Steinigen, auspeitschen, kreuzigen: Was ist bloß mit dieser Religion los?

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Was sich rund um Ostern in jenen Teilen der Welt, in denen die „Religion des Friedens“ dominiert, so ereignet hat: Saudiarabien lässt 37 Menschen hinrichten, einer davon wird gar gekreuzigt. In Indonesien wird eine junge Frau vor einer großen Menschenmenge ausgepeitscht, weil sie das Verbrechen begangen hat, einen jungen Mann zu küssen. In Sri Lanka ermorden islamistische Terroristen mehr als 300 Menschen in Kirchen und Hotels. In Afghanistan wird eine verheiratete Frau ausgepeitscht und beinahe erschlagen, weil sie ihr Haus ohne ihren Ehemann verlassen hat. In der nigerianischen Stadt Jos ermorden Islamisten 17 Christen, die sich zu einer Taufe zusammengefunden hatten, darunter die Mutter des Babys. Und, ins Bild passend: Im islamischen Sultanat Brunei wird demnächst die Scharia eingeführt, und zwar in einer besonders brutalen Spielart: Schwule sollen durch Steinigung hingerichtet werden; Diebe müssen damit rechnen, dass ihnen Hände und Beine abgeschlagen werden; ein Abfallen vom Islam kann mit Enthauptung geahndet werden. Das sei, lässt uns das Sultanat wissen, keine „radikale Auslegung des Islam“, sondern das gottgegebene Gesetz.

