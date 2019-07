Nein, Europa darf sich nicht von „Seenotrettern“ erpressen lassen

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Die EU müsse wieder damit beginnen, vor der libyschen Küste afrikanische Migranten auf sichere Schiffe zu bringen und nach Europa zu transferieren, forderte dieser Tage der Chef des UN-Flüchtlingswerkes, Filippo Grandi. Deutschlands Außenminister Heiko Maas (SPD) nahm diese Anregung flott auf und erklärte, wie stets im vollen Bewusstsein der eigenen moralischen Überlegenheit, künftig „feste Kontingente“ der meist aus Afrika stammenden Mittelmeermigranten aufnehmen zu wollen und reklamierte die Führung einer „Koalition der Hilfsbereiten“ für Berlin. (Frankreichs Beitrag dazu zeichnet sich schon ab: die Seawatch-Kapitänin, Carola Rackete, soll Ehrenbürgerin von Paris werden; Boote mit illegalen Migranten werden freilich von Frankreich regelmäßig abgewiesen, so wie vom sozialistisch regierten Spanien). Und Frau Rackete selbst wartete mit einem noch überzeugenderen Vorschlag auf: Europa müsse sofort eine halbe Million Afrikaner aus libyschen Lagern aufnehmen und künftig noch mehr, ganz ohne Obergrenze, denn irgendwie sei Europa schuld an den Zuständen in Afrika.

