Wenn die Raketen fliegen, klatscht die Kriegspartei

Der Rauch hat sich gelegt, die syrischen Fabriken und Depots für Chemiewaffen liegen in Trümmern, es wird aufgeräumt. Zurück bleiben etliche Fragen. Warum tritt zum Beispiel kein Giftgas aus, wenn eine Rakete in ein chemisches Munitionslager einschlägt? Haben sich zum Zeitpunkt der amerikanischen, britischen und französischen Angriffe vielleicht gar keine Chemiewaffen in diesen Einrichtungen befunden? Wurden sie in Sicherheit gebracht, etwa in Absprache mit Moskau, das seine Soldaten aus dem Gefahrenbereich zurückzog?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.04.2018)