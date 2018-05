Bleiburg: Über den Brauch, der Toten würdig zu gedenken

„Parturient montes, nascetur ridiculus mus“ – Es kreißen die Berge, zur Welt kommt eine lächerliche Maus (Horaz). Der mediale Hype rund um das „größte Faschistentreffen Europas“, das angeblich am vergangenen Samstag in Bleiburg stattgefunden hat, ist abgeklungen. In aller Ruhe versammelten sich dort wie jedes Jahr zehntausend Kroaten zu einer Gedenkmesse für die im Mai und Juni 1945 von kommunistischen Partisanen massakrierten Landsleute.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.05.2018)