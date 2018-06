Parallelwelten: Queer-Feminismus und die supranationale Politik

Auf Twitter hat eine Dame meine Neugier geweckt, die sich in ihrem Account so vorstellt: „Queer?Feministin, Aktivistin & Wissenschaftlerin. Forscht zu Heteronormativer Gewalt in der Sexualmedizin. Cis (sie/ihr), weiß“. „Cis“ heißt, dass ihre Geschlechtsidentität mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihr bei der Geburt „zugewiesen“ wurde. Willkürlich „zugewiesen“, wohlgemerkt, nicht etwa „festgestellt“, weil das Geschlecht der Gendertheorie nach keine biologische Konstante ist, sondern ein ephemeres soziales Konstrukt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2018)