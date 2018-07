Eine politische Mode setzt sich durch: Sedisvakantismus

Was in Amerika ausgebrütet wird, im Guten wie im Schlechten, landet früher oder später in Europa. Besonders rasch wird von uns übernommen, was die politische Kultur der Amerikaner offeriert. Die Linken importieren Political Correctness und Gender-Mainstreaming, #MeToo und Pussy Hats, Gay Pride, Occupy und vieles mehr; indes lernen die Rechten von Trump und der Tea Party, wie man Kampagnen führt und Wahlen gewinnt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.07.2018)