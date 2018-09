Manche rauchen nur auf dem Balkon, andere halten dort Reden

Schnallen Sie sich gut an, denn bald beginnt „das absolut Neue, das Niedagewesene, das weltgeschichtliche Avantgardeprojekt“. Am 10. November wird die „Europäische Republik“ ausgerufen, als „Ansatz- und Ausgangspunkt für die Entwicklung einer Weltregierung“. Auf „geschichtsträchtigen Balkonen“ in ganz Europa werden „Kunstschaffende aller Sparten“ ein von Ulrike Guérot, Robert Menasse und Milo Rau verfasstes „Manifest“ verlesen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.09.2018)