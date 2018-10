„Beseitigung der Fluchtursachen“ – die große Illusion von EU-Politikern

Vorige Woche überbrachte die amerikanische Denkfabrik Brookings eine gute Nachricht. Zum ersten Mal seit der neolithischen Revolution, also seit wir vor etwa 10.000 Jahren sesshaft wurden und zu Ackerbau und Viehzucht übergegangen sind, ist die Menschheit nicht mehr überwiegend arm oder von Armut bedroht. In diesem September lebten knapp 3,8 Milliarden Menschen, das sind mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung, in Haushalten, die über genügend Ressourcen verfügen, um als der „Mittelklasse“ zugehörig oder als „reich“ klassifiziert zu werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.10.2018)